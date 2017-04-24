Спикер ПАСЕ примет участие в слушаниях на тему его визита в Сирию

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт согласился принять участие в слушаниях, касающихся его визита в Сирию. Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.

"Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт в свете обращения со стороны значительного числа членов (Ассамблеи - прим. ТАСС) согласился принять участие в слушаниях, открытых для всех членов Ассамблеи, на тему его недавнего визита в Сирию", - говорится в сообщении. Слушания запланированы на вторник, 25 апреля, в 13:00 по местному времени (14:00 мск).

Ранее, выступая в Страсбурге на сессии ПАСЕ, Аграмунт назвал свою поездку в Сирию ошибкой. "Должен сказать следующее: эта поездка была ошибкой, я признаю это, учитывая ее последствия. Я приношу извинения за эту ошибку", - сказал политик. "Это ошибка заключалась в том, что я недооценил реакцию на это посещение в рядах Ассамблеи. С самого начала своего мандата я провел 50 поездок, и в результате ни одной из них не возникло таких проблем", - сказал Аграмунт.

Он подчеркнул, что "признает обоснованными эти (критические - прим. ТАСС) выступления", поскольку, по его словам, "этот визит, форма, в которой он проходил, то, как его представили СМИ, - все это поставило перед ПАСЕ сложные вопросы". Он также сообщил, что уже представил на совещании Бюро ПАСЕ "все объяснения по поводу этого визита".

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон. В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли порядка 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

По итогам визита глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегации других стран якобы были шокированы визитом Аграмунта в Сирию. В Госдуме реакцию Украины на поездку спикера ПАСЕ в Сирию назвали истерикой.