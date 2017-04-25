СМИ: энергетики восстановили электроснабжение в большинстве районов Луганска

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска, оставшихся без света после прекращения подачи электричества с подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.

"Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы (провозглашенной Луганской народной) республики менее чем через час после отключения", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в городах и районах ЛНР "подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Первальск".

Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, в соответствии с решением Минтопэнерго Украины ЛЭО, с 00:00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что провозглашенная республика не останется без электроснабжения, даже если Украина прекратит подачу электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в подконтрольном Киеву городе Счастье.