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Верховный суд Турции отказал в рассмотрении иска оппозиции против ЦИК

Международная панорама
25 апреля, 13:12 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Судебная коллегия большинством голосов постановила, что претензии Народно-республиканской партии Турции не являются предметом административного судопроизводства
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АНКАРА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Верховный суд Турции отказался принять к рассмотрению иск основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции, которая оспаривала решение Высшей избирательной комиссии (ЦИК) принять к подсчету во время референдума 16 апреля бюллетени без печатей. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, судебная коллегия большинством голосов постановила, что претензии НРП не могут по закону быть предметом административного судопроизводства.

На прошлой неделе зампред НРП Бюлент Тезджан заявил, что партия "подала иск в Верховный суд по вопросу принятия к подсчету ЦИК бюллетеней, не имеющих необходимых печатей". Ранее ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их. Только один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против. Соответствующие запросы подали НРП, Партия демократии народов и Партия отечества.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ЦИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей. В понедельник, 17 апреля, около трех тысяч человек вышли на акции протеста против итогов референдума.

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Конституционный референдум в Турции
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