Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений

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ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что в Донбасс с целью проверки состояния украинских войск прибыли американские инструкторы. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО (силовая операция - прим. ТАСС), военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества" - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Басурин добавил, что это не единственная цель прибытия американцев. По данным республиканской разведки, в 92-й отдельной механизированной бригаде также проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий, оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.
В ДНР ранее неоднократно заявляли о присутствии в зоне конфликта на подконтрольных Киеву территориях Донбасса военных инструкторов из западных стран. В последний раз иностранные специалисты были зафиксированы 12 апреля под Горловкой, они прибыли в зону ответственности 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины для обучения снайперов.