Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений

Международная панорама
25 апреля, 15:16 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 25, апреля. /ТАСС
В ДНР ранее неоднократно заявляли о присутствии в зоне конфликта на подконтрольных Киеву территориях Донбасса военных инструкторов из западных стран
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evgeny Kraws

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что в Донбасс с целью проверки состояния украинских войск прибыли американские инструкторы. Об этом  сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО (силовая операция - прим. ТАСС), военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества" - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что это не единственная цель прибытия американцев. По данным республиканской разведки, в 92-й отдельной механизированной бригаде также проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий, оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.

В ДНР ранее неоднократно заявляли о присутствии в зоне конфликта на подконтрольных Киеву территориях Донбасса военных инструкторов из западных стран. В последний раз иностранные специалисты были зафиксированы 12 апреля под Горловкой, они прибыли в зону ответственности 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины для обучения снайперов.

Смотрите также

Песков: ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется провокациями ВСУ
СК РФ возбудил дело после обстрелов ВСУ гражданских объектов в Донбассе
В ДНР сообщили, что ВСУ ночью обстреляли Киевский район Донецка
ЛНР: ВСУ более 10 раз за сутки обстреляли позиции народной милиции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию
5
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью
6
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
7
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
Темы дня
Загрузка...
Реклама