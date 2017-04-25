Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в Ялте

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Украины возбудили уголовное дело против граждан иностранных государств, которые принимали участие в III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины (Киев продолжает считать Крым своей территорией - прим. ТАСС) и выезда из нее иностранцами, которые 20-22 апреля 2017 года участвовали в так называемом III Международном экономическом форуме, который проходил в Ялте", - говорится в сообщении украинской прокуратуры.

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста в МИД России в связи с проведением ЯМЭФ в Крыму.

III Ялтинский международный экономический форум проходил 20-22 апреля, его посетило более 2 тыс. участников из 46 стран мира.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.