Ким Чен Ын руководил масштабными учениями со стрельбами на востоке КНДР

ПХЕНЬЯН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в качестве верховного главнокомандующего руководил масштабными военными учениями со стрельбами на восточном побережье страны. Они проводились в честь отмечавшейся во вторник 85-й годовщины основания Корейской народной армии (КНА). Как сообщило информационное агентство ЦТАК, к маневрам были привлечены подводные лодки, бомбардировочная авиация и более 300 самоходных артиллерийских установок.

Председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР на месте приветствовал начальник Главного политического управления КНА вице-маршал Хван Бён Со. По завершении учений Ким Чен Ын выразил благодарность экипажам субмарин и летчикам, успешно поразившим "все условные корабли противника". "За последние 85 лет революционная армия КНДР превратилась в непревзойденные по мощи вооруженные силы, оснащенные самыми современными ударными средствами", - приводит ЦТАК слова лидера страны.

КНДР продемонстрировала военный потенциал в условиях обострения ситуации на Корейском полуострове. В Пхеньяне обеспокоены действиями США, в том числе выдвижением в этот регион авианосной ударной группы ВМС во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, о чем свидетельствует все более воинственная риторика местных средств массовой информации. Так, газета "Нодон синмун", выражающая мнение ЦК ТПК, объявила о готовности КНДР "одним ударом уничтожить" Carl Vinson, который она назвала "отвратительным животным".