Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНДР: США не заставят Пхеньян отказаться от ядерного оружия

Международная панорама
26 апреля, 17:08 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
При этом, по словам представителя МИД КНДР, обстановка на Корейском полуострове оказалась на грани ядерной войны
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. США "не заставят КНДР отказаться от ядерного оружия с помощью военных угроз и санкций". С таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел этой страны. Дипломат отреагировал на решение председательствующих с 1 апреля в Совете Безопасности ООН Соединенных Штатов о проведении заседания Совбеза по КНДР.

Он подчеркнул, что именно США "на протяжении двух месяцев проводят нацеленные против КНДР военные маневры и концентрируют на Корейском полуострове стратегические вооружения". По словам дипломата, "обстановка в этом регионе оказалась на грани ядерной войны".

КНДР, судя по заявлению, продолжает настаивать на том, что "меры страны по укреплению ядерных сил сдерживания не противоречат Уставу ООН и другим международным правовым нормам". Дипломат напомнил, что КНДР неоднократно поднимала в ООН вопрос об агрессивном характере совместных американо- южнокорейских маневров, безуспешно обращалась в секретариат всемирной организации с просьбой организовать международный форум юристов для оценки правомерности санкционных резолюций, введенных в отношении Пхеньяна.

"Если на Корейском полуострове вспыхнет война, то ответственность за это вне зависимости от того, кто нанесет превентивный удар, ляжет на США, которые ужесточают враждебную политику в отношении Пхеньяна", - предупредили в МИД КНДР. "Подчиненному США СБ ООН также не уйти от ответственности", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНДР.

Позиция России

Россия на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР 28 апреля заявит о неприемлемости морских маневров США в районе Корейского полуострова. Об этом сообщил на брифинге в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, который направляется в Нью-Йорк для участия в этом заседании.

Гатилов утвердительно ответил на вопрос о том, собирается ли Россия на заседании Совбеза осудить военные маневры США в регионе. Он подчеркнул, что это "принципиальная позиция" России.

В Москве считают, что для решения проблемы "нужно продолжать оказывать давление на Пхеньян и добиваться снижения военной активности США и их партнеров в этом регионе". Заместитель министра подчеркнул, что предстоящее заседание Совбеза "будет весьма важным, поскольку оно, как мы надеемся, поможет в формировании общих подходов международного сообщества к этой проблематике".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко у новой арки четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, 26 апреля
7
Порошенко и Лукашенко договорились сотрудничать для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэр Москвы поддержал поручение президента РФ
2
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Эйро: Франция располагает данными, что в ходе химатаки в Идлибе был применен зарин
5
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
6
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама