МИД КНДР: США не заставят Пхеньян отказаться от ядерного оружия

ПХЕНЬЯН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. США "не заставят КНДР отказаться от ядерного оружия с помощью военных угроз и санкций". С таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел этой страны. Дипломат отреагировал на решение председательствующих с 1 апреля в Совете Безопасности ООН Соединенных Штатов о проведении заседания Совбеза по КНДР.

Он подчеркнул, что именно США "на протяжении двух месяцев проводят нацеленные против КНДР военные маневры и концентрируют на Корейском полуострове стратегические вооружения". По словам дипломата, "обстановка в этом регионе оказалась на грани ядерной войны".

КНДР, судя по заявлению, продолжает настаивать на том, что "меры страны по укреплению ядерных сил сдерживания не противоречат Уставу ООН и другим международным правовым нормам". Дипломат напомнил, что КНДР неоднократно поднимала в ООН вопрос об агрессивном характере совместных американо- южнокорейских маневров, безуспешно обращалась в секретариат всемирной организации с просьбой организовать международный форум юристов для оценки правомерности санкционных резолюций, введенных в отношении Пхеньяна.

"Если на Корейском полуострове вспыхнет война, то ответственность за это вне зависимости от того, кто нанесет превентивный удар, ляжет на США, которые ужесточают враждебную политику в отношении Пхеньяна", - предупредили в МИД КНДР. "Подчиненному США СБ ООН также не уйти от ответственности", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНДР.

Позиция России

Россия на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР 28 апреля заявит о неприемлемости морских маневров США в районе Корейского полуострова. Об этом сообщил на брифинге в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, который направляется в Нью-Йорк для участия в этом заседании.

Гатилов утвердительно ответил на вопрос о том, собирается ли Россия на заседании Совбеза осудить военные маневры США в регионе. Он подчеркнул, что это "принципиальная позиция" России.

В Москве считают, что для решения проблемы "нужно продолжать оказывать давление на Пхеньян и добиваться снижения военной активности США и их партнеров в этом регионе". Заместитель министра подчеркнул, что предстоящее заседание Совбеза "будет весьма важным, поскольку оно, как мы надеемся, поможет в формировании общих подходов международного сообщества к этой проблематике".