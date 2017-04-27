Джонсон: Великобритания не сможет отказать США в нанесении ударов против режима Асада

ЛОНДОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания не сможет отказать США в нанесении ударов против действующих властей Сирии во главе с президентом Башаром Асадом в случае поступления подобного запроса со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"По моему мнению, и я также знаю, что это точка зрения премьер-министра (Терезы Мэй), нам будет очень трудно сказать нет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон присоединиться к нанесению ударов по объектам сирийской военной инфраструктуры, как это ранее сделал Вашингтон, ударив крылатыми ракетами по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента США Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.