Трамп назвал "бардаком" ситуацию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп считает, что "в Венесуэле бардак". Это краткое определение он дал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение властей латиноамериканской страны выйти из состава Организации американских государств (ОАГ).

Дополнительных пояснений к своему отзыву Трамп не давал. Вопрос ему задавался перед началом его переговоров в Белом доме с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Ранее 27 апреля глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес сообщила через Twitter, что ее страна начнет процедуру выхода из ОАГ, потому что не может мириться с нарушением норм этого регионального блока. Накануне она предупреждала, что такой шаг может быть сделан, если организация проведет заседание глав МИД по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято в среду.

"Венесуэла выходит из ОАГ, потому что у нее есть достоинство, независимость, суверенитет - ради мира и будущего нашей родины", - написала Родригес. Ожидается, что процесс выхода из ОАГ займет у Каракаса два года.

Позиция России сводится к тому, что венесуэльцы должны решать проблемы путем диалога и без внешнего вмешательства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в этой южноамериканской стране. "Еще раз хотим подчеркнуть: проблемы венесуэльцев должны решать только сами венесуэльцы на основе конституции и путем диалога", - сказала она.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По официальным данным, в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли уже 26 человек.