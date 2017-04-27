МИД Венесуэлы: народ страны приветствовал решение президента выйти из ОАГ

МЕХИКО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльцы приветствовали решение президента Николаса Мадуро вывести страну из Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельси Родригес. Она вновь отметила, что такой шаг был предпринят для защиты "достоинства, родины и мира в стране".

"Сегодня мы проснулись более свободными, более независимыми", - цитирует министра сайт телеканала Globovision. "Венесуэла покинула организацию, сегодня мы оформим наш уход, - добавила Родригес. - Мы порвали имперские цепи, мы независимый народ, мы свободный народ, и так будет в дальнейшем".

Ранее на этой неделе глава венесуэльского МИД предупредила, что страна может покинуть ОАГ, если этот региональный блок проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято в минувшую среду.

В состав ОАГ, основанной в 1948 году, входят 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, пост генерального секретаря занимает Луис Альмагро.