СМИ: сотрудники МВД Македонии эвакуируют депутатов парламента

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СКОПЬЕ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Сотрудники специального подразделения МВД Македонии предпринимают действия по выводу депутатов из здания парламента после проникновения в него активистов и блокирования ими зала заседаний. Об этом сообщает местный информационный портал МКД.МК.
По информации интернет-издания, для разгона толпы протестующих граждан сотрудники правоохранительных органов применили несколько светошумовых гранат.
Силы спецподразделений страны блокируют допуск к парламенту. К зданию законодательного органа прибывают медики для оказания помощи пострадавшим депутатам. Среди получивших травмы, согласно сообщению СМИ, значатся лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев, его заместитель Радмила Шекеринская, пресс-секретарь партии Петре Шилегов, партфункционеры СДСМ Горан Мисовский, Дамьян Манчевский, председатель коалиционной партии "Альянс албанцев" Зиядин Села.
Ранее активисты общественного движения "За единую Македонию" после избрания сегодня оппозиционным СДСМ в обход общей процедуры нового спикера парламента в знак протеста проникли в здание законодательного органа и заняли зал заседаний. Социал-демократы в коалиции с "Демократическим союзом за интеграцию" (ДСИ) и другими албанскими партиями 62 голосами (120-местного парламента) проголосовали за избрание функционера ДСИ Талата Джафери в качестве председателя законодательного органа.