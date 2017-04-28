ЕС осуждает нападения на парламентариев в Македонии

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Евросоюз осуждает нападения, совершенные в четверг на членов македонского парламента в Скопье. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнеса Хана, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшние и до сих продолжающиеся атаки на членов парламента в Скопье. Акты насилия в парламенте абсолютно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности, - говорится в заявлении представителей ЕС. - МВД и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов".
Накануне оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента. Затем активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки.