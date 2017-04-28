Полиция Македонии заблокировала доступ к парламенту страны

СКОПЬЕ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Порядка 400 сотрудников полиции Македонии со щитами и в специальном обмундировании рассредоточены перед парламентом страны, чтобы исключить доступ к зданию. Об этом сообщает местное "Радио Свободная Европа" (МРТ).

По его информации, полицейские были доставлены к парламенту на семи автобусах. При этом кордоны выстроены таким образом, что участок центральной улицы, проходящей около здания, полностью заблокирован. Это сделано для того, чтобы обеспечить условия для проведения всех необходимых оперативно-следственных действий.

Как отмечает Министерство внутренних дел республики, ситуация около парламента и внутри здания стабилизировалась, полностью обеспечен общественный порядок.

В четверг оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена албанского Демократического союза за интеграцию (ДСИ) Талата Джафери. Затем активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание парламента в Скопье, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки. По информации местного телеканала Sitel, по меньшей мере 109 человек, среди которых депутаты, сотрудники полиции и демонстранты, пострадали во время протестов.