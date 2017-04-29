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Трамп: КНДР продемонстрировала своим новым ракетным пуском неуважение к Китаю

Международная панорама
29 апреля, 2:42 UTC+3

КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты рано утром 29 апреля

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. КНДР продемонстрировала своим очередным ракетным испытанием неуважение к Китаю и его руководству. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением президенту, когда запустила, хотя и безуспешно, сегодня ракету. Плохо!" - написал американский лидер в своем Twitter.

КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты рано утром 29 апреля.

 

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