Трамп: КНДР продемонстрировала своим новым ракетным пуском неуважение к Китаю

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. КНДР продемонстрировала своим очередным ракетным испытанием неуважение к Китаю и его руководству. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением президенту, когда запустила, хотя и безуспешно, сегодня ракету. Плохо!" - написал американский лидер в своем Twitter.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 April 2017

КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты рано утром 29 апреля.