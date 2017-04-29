Трамп: КНДР продемонстрировала своим новым ракетным пуском неуважение к Китаю

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ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. КНДР продемонстрировала своим очередным ракетным испытанием неуважение к Китаю и его руководству. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Северная Корея отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением президенту, когда запустила, хотя и безуспешно, сегодня ракету. Плохо!" - написал американский лидер в своем Twitter.
North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 April 2017
КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты рано утром 29 апреля.