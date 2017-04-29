США могут ускорить ужесточение санкций против КНДР после испытания ей ракеты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти США могут ускорить работу по ужесточению санкций в отношении КНДР после проведенного испытания баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства США.

"Возможно, что кое-что (из санкционных мер - прим. ТАСС) будет ускорено. То, что уже подготовлено, может быть взято из большего пакета (мер)", - цитирует агентство неназванного чиновника.

Точных сведений об испытании пока не поступало. По информации Пентагона, запуск был произведен близ аэродрома Пукчан. Как заявил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.

Запуск ракеты был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.