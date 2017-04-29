Правительство Японии: запущенная КНДР ракета пролетела 50 км

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Запущенная 29 апреля в КНДР баллистическая ракета пролетела примерно около 50 км и упала на территории этого государства. Об этом заявил на уже второй за день экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Запущенная баллистическая ракета, предположительно, упала примерно в 50 км (от места пуска) на территории Северной Кореи", - сказал он, добавив, что пуск был осуществлен в северо-восточном направлении из района Пукчана. На вопрос о том, можно ли утверждать о провале ракетного испытания, он ответил, что правительство "продолжает анализ данных".

Генсек также подтвердил, что Токио через посольство в Пекине заявил решительный протест Пхеньяну в связи с "явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН". По словам Суги, правительство уже провело экстренное заседание Совета национальной безопасности. Он также призвал население внимательно следить за информацией от правительства и сохранять спокойствие.

Между тем канал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны Японии сообщил, что запуск "не оказал непосредственного влияния" на безопасность страны.

Точных сведений об испытании пока не поступало, однако, по имеющимся данным, запуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как уточнил Пентагон, он был произведен из района вблизи аэродрома Пукчан. Запуск ракеты был осуществлен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.