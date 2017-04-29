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Олланд назвал Brexit уроком французам перед вторым туром президентских выборов

Международная панорама
29 апреля, 13:18 дата обновления: 29 апреля, 13:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, апреля. /ТАСС

Президент Франции выразил уверенность, что "Великобритания будет в худшей ситуации за пределами Европы, чем, когда она была ее частью"

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Президент Франции Франсуа Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA POOL

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина, Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) - это урок французскому электорату перед вторым туром президентских выборов 7 мая, в котором встретятся евроскептик Марин Ле Пен и представитель левых сил Эмманюэль Макрон. Такую точку зрения озвучил в субботу президент Франции Франсуа Олланд по прибытии на экстренный саммит ЕС без Великобритании, посвященный Brexit.

"Brexit - это регрессия, движение назад, - считает он. - Без ЕС нет единого рынка, нет единой валюты, нет социальных гарантий, которые дает Евросоюз. Выбор 7 мая позволит понять, должны ли опасаться французы, и не все в целом, а каждый в отдельности, угрозы выхода из ЕС. Они только выигрывают, оставаясь частью единой Европы, поэтому волеизъявление 7 мая - это выбор европейского масштаба".

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Олланд выразил уверенность в том, что главной целью проходящего саммита является обеспечение единства ЕС после выхода Великобритании из его состава.

"Главная задача саммита - добиться единства Европы в условиях существования тех проблем, которые связаны с выходом Великобритании из Европейского союза. Уверен, что проделанная работа позволит обеспечить единство Европы", - сказал Олланд. "Brexit произойдет и он должен быть согласован в интересах Европы", - сказал он.

Олланд также выразил уверенность, что "Великобритания окажется в худшей ситуации за пределами Европы, чем, когда она была ее частью". "Есть цена и стоимость выбора, сделанного Великобританией. Мы не намерены ее наказывать, но Европа должна твердо отстаивать свои интересы", - подчеркнул он. "Переговоры по Brexit будут проходить исходя из интересов Европы, и Франция займет надлежащие ей место в этих дебатах, она постарается обеспечить, чтобы Великобритания смогла покинуть ЕС на хороших условиях", - также сказал Олланд.

Отвечая на вопрос журналистов, не изменится ли позиция Франции после избрания нового президента, Олланд отметил, что "выборы во Франции не отразятся на Европейском союзе, потому что основы и цели страной в этой сфере уже определены и эти линии, которым следуют участники переговоров (с французской стороны), не изменятся, других не будет".​

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