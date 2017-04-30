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Трамп не стал говорить о том, какой будет реакция США на новые ядерные испытания КНДР

Международная панорама
30 апреля, 1:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Президент США при этом заявил, что "не обрадуется", если КНДР решит провести новые ядерные испытания

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© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что "не обрадуется", если КНДР решит провести новые ядерные испытания, не уточнив значение этих слов.

Хозяин Белого дома отметил, что ранее он не призывал лидера КНДР Ким Чен Ына не проводить ракетные запуски. "Я не говорил: "Не испытывай ракету". Он (Ким Чен Ын) будет делать то, что должен сделать. Но он понимает, что мы будем не очень рады", - сказал Трамп в отрывке, выложенном в субботу на сайте телеканала.

По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин "также оказывал давление" на главу КНДР. При этом Трамп назвал Си Цзиньпина человеком, который ему нравится и которого он уважает. "Но пока, возможно, ничего не случилось, а, может, и случилось. Это была маленькая ракета, а не большая", - заметил Трамп, имея в виду произведенный Пхеньяном последний запуск.

"Это были не ядерные испытания, которые ожидались три дня назад. Посмотрим, что будет дальше", - добавил он. "Я не обрадуюсь, если он проведет ядерные испытания. И я не думаю, что председатель КНР, очень уважаемый человек, будет рад", - добавил Трамп, не уточнив, какой будет реакция Вашингтона.

Пхеньян осуществил в субботу запуск баллистической ракеты, которая, предположительно, пролетела около 50 км и упала на территории КНДР. Тип ракеты и подробности испытания пока неизвестны. Пуск был осуществлен спустя всего несколько часов после специального заседания Совета Безопасности ООН, на котором главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Японии выступили с резкой критикой в адрес КНДР в связи с разработкой ракетно-ядерной программы.

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