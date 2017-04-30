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Пенс: действия в отношении Сирии, Ирана, КНДР и ИГ помогают восстановить авторитет США

Международная панорама
30 апреля, 4:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По словам американского вице-президента, за 100 минувших дней Дональд Трамп полностью преобразил Америку

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Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Действия президента США Дональда Трампа в отношении Сирии, Ирана, КНДР и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) являются доказательством восстановления мощи и авторитета Америки. Такое заявление сделал в субботу вице-президент Майкл Пенс, выступая с главой государства на митинге в городе Харрисбург (штат Пенсильвания).

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"Президент Трамп защищает наших союзников и дает отпор нашим врагам. Он предостерег Иран, он решительно противостоит угрозам, исходящим от режима Северной Кореи, мир видит силу и решительность нашего президента, - подчеркнул Пенс. - Действия, которые он предпринял в Сирии и Афганистане, стали свидетельством восстановления авторитета американской мощи".

"Благодаря президенту Дональду Трампу ИГ спасается бегством в Ираке, Сирии и Афганистане. Мы не остановимся, пока не разгромим ИГ раз и навсегда, - заверил он. - За 100 минувших дней президент полностью преобразил Америку, но это только начало".

29 апреля 2017 года закончились первые 100 дней работы Дональда Трампа на посту президента США. В американской политической культуре этот период имеет большое значение для оценки нового хозяина Белого дома. Традиция подводить итог деятельности главы государства за первые 100 дней началась с президента Франклина Рузвельта (1933-1945). В первые три месяца своего правления он принял ряд стратегических решений, которые стали основой политики "нового курса" и позволили вывести страну из Великой депрессии.

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Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Борьба с "Исламским государством" Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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