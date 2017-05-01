Курдские отряды освободили от террористов центр города Табка на Евфрате

БЕЙРУТ, 1 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) выбили террористов из центральных кварталов в городе Табка рядом с Евфратской ГЭС. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление командования СДС.

Ранее агентство Firat передало, что курдские ополченцы, составляющие костяк СДС, взяли под контроль шесть кварталов в этом городе и нанесли потери бандам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ожесточенные бои продолжаются сейчас вокруг госпиталя Аль-Ватани на северо-западе города, где находится штаб и основная база ИГ.

Осада Табки, которая расположена в 40 км от провинциального центра Ракка - главного плацдарма ИГ в Сирии, началась 21 марта. До начала конфликта в этом городе проживало 250 тыс. человек, однако после его захвата бандами ИГ в 2014 году там осталось не более 75 тыс. жителей. Бойцы СДС открыли коридоры для выхода мирного населения в северной части Табки.