Макрон: Марин Ле Пен способствует разжиганию во Франции гражданской войны

ПАРИЖ, 1 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее сторонники относятся к тем силам, которые способствуют разжиганию гражданской войны во Франции. Такое мнение высказал кандидат в президенты республики, глава движения "На марше" Эмманюэль Макрон, выступая на большом предвыборном митинге в Париже.

Говоря о борьбе с терроризмом и радикализмом внутри страны, политик пообещал, что в случае избрания президентом он будет добиваться закрытия "всех организаций, сеющих ненависть к республике" и в противодействии радикальным группировкам он намерен руководствоваться принципом "нулевой терпимости". "Итак, я заявляю предельно ясно: нулевая терпимость, абсолютная решительность, но ни на один момент мы не должны уступать угрозе гражданской войны", - сказал Макрон.

По его мнению, противники идеологии социал-либерализма, отстаиваемой движением "На марше", "поставили ловушку для республики". "Это ловушка разделения, она установлена теми, кто совершает на нас нападки: под предлогом защиты они хотят назначить внутреннего врага, заставить поверить, что они защитят нацию, назначив французов мусульманской конфессии в качестве врага или угрозы. Этим я не уступлю ничего, поскольку именно уступок ждут наши недоброжелатели", - заявил политик.

Целью политических противников движения "На марше", утверждал далее Макрон, является разжигание в стране внутреннего противостояния. "Они ждут гражданской войны, и госпожа Ле Пен им способствует в этом и идет за ними следом. Госпожа Ле Пен и наши недоброжелатели подпитываются друг от друга, потому что их конечная цель - это гражданская война, разделение страны, битва насмерть", - полагает Макрон.

Перед лицом такой угрозы, продолжил он, движение "На марше" и все его сторонники должны встать на защиту республиканских ценностей и гражданского мира. "Я говорю вам - никогда я не соглашусь с разделением страны, никогда не соглашусь с тем, что французы, верующие в ислам, подвергаются оскорблениям за то, что верят в ислам, и я не допущу также, чтобы другие религии подвергались оскорблению", - указал политик.

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции 23 апреля. Первое место по его итогам занял Эмманюэль Макрон, набрав 24,01% голосов, Марин Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%. Второй тур выборов пройдет через в воскресенье, 7 мая.