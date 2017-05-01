Суд в Индиане отказал демократам в доступе к электронной переписке Пенса

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Верховный суд Индианы отклонил запрос юриста из города Индианаполиса Уильяма Грота получить доступ к электронной переписке Майкла Пенса, бывшего губернатора этого штата, ныне занимающего пост вице-президента США.

Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), Грот, сторонник Демократической партии США, хотел ознакомиться с той частью электронной переписки, которая касалась разработки предвыборной стратегии республиканцев в сфере противодействия нелегальной иммиграции. Ранее его запрос отклоняли сначала окружной, а затем Апелляционный суд штата. Третья попытка обращения в Верховный суд была связана с тем, что в печати появились утверждения о том, что Пенс, якобы, использовал для служебной переписки личный почтовый ящик в онлайн-сервисе AOL. Однако Верховный суд штата Индиана единогласно отклонил и этот запрос.

Ранее Майкл Пенс неоднократно заявлял, что не нарушал правила ведения служебной корреспонденции, когда занимал пост губернатора штата Индиана. В начале марта на встрече с журналистами в городе Джейнсвилл (штат Висконсин), отвечая на обвинения в использовании личного почтового ящика для служебной переписки, он подчеркнул, что не видит никаких параллелей между тем, как вел переписку он сам и тем, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон использовала свой личный почтовый сервер для служебной корреспонденции, когда возглавляла американское внешнеполитическое ведомство. По его словам, в данном случае "не может быть никаких сравнений". Пенс, в частности, заострил внимание на том, что Клинтон удалила некоторые из своих электронных писем, хотя Конгресс США запросил их для проведения расследования.

Скандал, связанный с электронной перепиской, ранее разгорелся вокруг Клинтон, которая участвовала в выборах президента США в прошлом году как кандидат от Демократической партии, но проиграла республиканцу Дональду Трампу. Сведения о том, что она в бытность главой внешнеполитического ведомства использовала для служебных целей личный почтовый ящик, вызвали в Вашингтоне недоумение, позволив обвинить ее в серьезном нарушении правил внутренней безопасности. Трамп и Пенс неоднократно критиковали Клинтон за использование личного почтового сервера для рабочих целей.