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Эрдоган намерен обсудить с Путиным операции в Сирии

Международная панорама
2 мая, 14:41 дата обновления: 2 мая, 14:55 UTC+3

Президент Турции встретится с российским коллегой 3 мая

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Президент Турции Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган

© Press Presidency Press Service via AP, Pool

АНКАРА, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным будущие военные операции в Сирии. Об этом Эрдоган заявил во время выступления в штаб-квартире правящей турецкой Партии справедливости и развития.

"16 мая я еду в США, 3 мая встречаюсь с Путиным, мы обсудим операции в Ракке и Манбидже. После переговоров с Путиным и (президентом США Дональдом) Трампом, надеюсь, начнется новая эра в урегулировании ситуации в Сирии и Ираке", - сказал президент Турции. Эрдоган уточнил, что предметом обсуждения будет то, что страны "могут сделать сообща для противодействия Рабочей партии Курдистана, ФЕТО (организация Фетхуллаха Гюлена) и "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ)".

"Наша операция "Щит Евфрата" принесла большие успехи с точки зрения действий наших вооруженных сил. Особенно в Джараблусе, откуда мы выгнали ИГ, потом сделали это в Эр-Раи, Дабке. И сейчас на очереди Ракка и Манбидж", - сказал он. Турецкий президент также указал, что Анкара "не допустит, чтобы террористические курдские группировки на севере Сирии достигли своих целей".

Эрдоган 3 мая встретится в Сочи с Путиным, и одной из основных тем будет Сирия. На 16-17 мая намечена поездка турецкого лидера в США, где пройдут переговоры с Трампом. В ходе этих контактов также ожидается подробное обсуждение совместных действий США и Турции в Сирии и перспектив операций в Ракке и Манбидже.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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