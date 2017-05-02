Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина оказать влияние на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне и защитить права гомосексуалистов. Об этом она сообщила во время пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.
"Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств", - сказала она, добавив, что важно также защитить деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России.
Отдельно Меркель отметила необходимость соблюдения права на общественные собрания и свободную деятельность неправительственных организаций.
О якобы происходящих в Чечне похищениях мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации сообщала "Новая газета". Утверждалось, что в республике были задержаны более 100 мужчин, трое якобы были убиты.
Власти республики отвергают подобные обвинения.