Захарова не стала обсуждать историю с геями в Чечне в интервью Yahoo! News

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News не стала обсуждать утверждения о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, отметив, что российские власти расследуют эту информацию.

Отвечая на вопрос ведущей Кэти Курик о том, "что Россия делает" с сообщениями СМИ на этот счет, дипломат ответила: "Проводит расследование, как и делают нормальные страны в подобных случаях".

Когда журналистка попыталась продолжить разговор на эту тему, зачитав оскорбительные для российских властей строки, опубликованные в газете The New York Times (NYT), Захарова напомнила, что отвечает за международные отношения и не может комментировать ситуацию в Чечне.

"Я официальный представитель Министерства иностранных дел. Моя сфера - международные отношения", - сказала она.

1 апреля "Новая газета" сообщила о похищениях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что за последнее время в республике были задержаны более 100 мужчин, трое якобы были убиты. Власти Чечни подобные обвинения отвергли.

6 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что проверит эти сообщения. По ее словам, она направила запрос МВД Чечни о том, поступали ли к ним обращения о похищении людей, связалась с "известным правозащитником" и получила отрицательные ответы.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.