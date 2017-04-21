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МИД Швеции: вопрос о секс-меньшинствах в Чечне затрагивался на встрече с послом РФ

Международная панорама
21 апреля, 2:30 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
В российской дипмиссии подтвердили факт встречи Виктора Татаринцева с первым заместителем министра иностранных дел Анникой Сёдер, но не раскрыли обсуждавшиеся на ней темы
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СТОКГОЛЬМ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев был вызван  в МИД королевства. Об этом  ТАСС сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, не уточнив причины такого шага.

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"Российский посол был приглашен для встречи с первым заместителем министра иностранных дел Анникой Сёдер. Среди прочих обсуждался вопрос о гомосексуалистах в Чечне", - отметили в МИД.

В российской дипмиссии подтвердили факт встречи Татаринцева и Сёдер, но не раскрыли обсуждавшиеся на ней темы.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести" о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации или подозрений в ней.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений тому, что утверждалось в материале. Соответствующее заявление регионального Совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 20 апреля предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной ориентации могут быть ложными. "У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложные доносы. И вот здесь тоже надо до конца доводить: я сегодня еще не готова сделать эти выводы, но их действительно нужно делать. Что это: действительно есть пострадавшие, или кто-то хочет на этом спекулировать?" - задалась вопросом омбудсмен.

При этом она пояснила журналистам, что на днях обратилась к заявителям, объяснив, что "препятствием дальнейшей проверки является отсутствие конкретных имен, фамилий", и отметила, что ей "обещали предоставить такую информацию, но на сегодняшний день пока ничего нет".

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