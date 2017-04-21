МИД Швеции: вопрос о секс-меньшинствах в Чечне затрагивался на встрече с послом РФ

Хоккеисты Мэттьюс, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛСпорт 21 апреля, 2:40
Глава НБУ считает, что на Приватбанке Украина потеряет еще до 30 млрд гривенЭкономика и бизнес 21 апреля, 2:37
Фийон призвал Запад избежать конфликта с Россией в сирийском вопросеМеждународная панорама 21 апреля, 2:17
Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 21 апреля, 2:17
По факту стрельбы в центре Парижа открыто следствие по статьям о терроризмеМеждународная панорама 21 апреля, 2:12
Экс-кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин обвинила РФ в претензиях на ресурсы АляскиМеждународная панорама 21 апреля, 2:02
Трамп: США проведут проверку выполнения глобального "Акта Магнитского"Международная панорама 21 апреля, 1:50
Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 55,08%Международная панорама 21 апреля, 1:38
CNN: власти США намерены добиваться ареста АссанжаМеждународная панорама 21 апреля, 1:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в МИД королевства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, не уточнив причины такого шага.
"Российский посол был приглашен для встречи с первым заместителем министра иностранных дел Анникой Сёдер. Среди прочих обсуждался вопрос о гомосексуалистах в Чечне", - отметили в МИД.
В российской дипмиссии подтвердили факт встречи Татаринцева и Сёдер, но не раскрыли обсуждавшиеся на ней темы.
"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести" о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации или подозрений в ней.
Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений тому, что утверждалось в материале. Соответствующее заявление регионального Совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 20 апреля предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной ориентации могут быть ложными. "У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложные доносы. И вот здесь тоже надо до конца доводить: я сегодня еще не готова сделать эти выводы, но их действительно нужно делать. Что это: действительно есть пострадавшие, или кто-то хочет на этом спекулировать?" - задалась вопросом омбудсмен.
При этом она пояснила журналистам, что на днях обратилась к заявителям, объяснив, что "препятствием дальнейшей проверки является отсутствие конкретных имен, фамилий", и отметила, что ей "обещали предоставить такую информацию, но на сегодняшний день пока ничего нет".