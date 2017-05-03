В Бразилии сотрудники тюрем заняли здание минюста, протестуя против пенсионной реформы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Сотрудники пенитенциарных учреждений Бразилии ворвались во вторник в здание министерства юстиции, протестуя против пенсионной реформы. Кадры беспорядков продемонстрировал телеканал Globo.
Митингующие разбили входную дверь в учреждении. Они требуют, чтобы парламент включил в законопроект пункт о льготах при выходе на пенсию для тех, кто работает в тюрьмах крупнейшей южноамериканской страны.
18 апреля в нижней палате парламента началось обсуждение пенсионной реформы, предложенной президентом страны Мишелом Темером. Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин.
31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосом поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.
Одной из важнейших инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте. Среди пунктов этого документа - повышение пенсионного возраста и сокращения льгот для ряда категорий граждан.