Глава ФБР отказался сообщить, проводится ли расследование в отношении Трампа

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Директор ФБР Джеймс Коми отказался отказался отвечать на вопрос председателя юридического комитета республиканца Чака Грассли о том, проводит ли его ведомство расследование в отношении президента США Дональда Трампа или его помощников.

"Сенатор, я не хочу отвечать на этот вопрос по причинам, которые вам известны", - сказал Коми на слушаниях в Конгрессе.

Он также отметил, что никогда не был источником утечек служебной информации, касающейся Трампа и России, и никогда не санкционировал подобные утечки со стороны других. "Мы не издадим на этот счет ни звука, пока не закончим расследование", - сказал Коми.

При этом глава Бюро уточнил, что ему неизвестно, передавал ли кто-либо из работников ФБР касавшиеся Трампа документы СМИ.

В свою очередь, демократ Дайэн Файнстайн прямо обвинила ФБР во вмешательстве в предвыборный процесс, повредившем кандидату демократов Хиллари Клинтон. Директор ФБР в ответ сказал, что и теперь действовал бы точно так же, как тогда, поскольку полностью полагался на результаты расследований, проводившихся его подчиненными. При этом Коми сказал, что ему "слегка тошно" от мысли о том, что его ведомство могло повлиять на исход выборов в США. Но при этом он считает, что, если бы он не объявил о расследовании так называемого почтового скандала вокруг Клинтон, это было бы чревато катастрофическими последствиями.

Противодействие терроризму

Коми также сообщил, что ФБР не может вскрывать примерно половину электронных устройств, доступ к содержимому которых необходим ему в ходе расследований. Коми уточнил, что проблема для его подчиненных не правовая, а техническая - связанная с кодированием современной электроники.

"Мы не в состоянии никакими способами вскрывать 46% устройств", - сказал директор ФБР. "Это происходит при самых разных расследованиях - контртеррористических, контрразведывательных, по борьбе с уличными бандами, с детской порнографией", - добавил он.