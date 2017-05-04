Суд перенес слушания по делу Януковича на 18 мая

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева принял решение о необходимости проведения допроса Виктора Януковича в рамках дела о госизмене по видеосвязи. Соответствующее решение принято на заседании суда.

"Суд считает необходимым предоставить защите дополнительные возможности для участия (в судебном процессе - прим. ТАСС) Виктора Януковича путем видеоконференции", - заяви судья.

Он также отметил, что такое решение "принято для реализации сторонами своих прав присутствовать в судебном заседании, как того требует ЕСПЧ, решение которого обязательно для любого суда на Украине". "Поэтому суд принимает решение перенести заседание на 10 часов утра 18 мая", - добавил он.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк настаивал, что его подзащитный не был вызван должным образом для участия в суде, что является нарушением. "Виктор Янукович должен быть вызван исключительно в общем порядке для лиц, находящихся за рубежом, то есть в порядке международной правовой помощи", - заявил адвокат.

Кроме того, адвокат считает, что судебный процесс имеет сугубо политический характер. "Все заявления генпрокурора последних дней и утверждение о якобы соблюдение законности были полностью опровергнуты огромным количеством нарушений, которые уже допущены стороной обвинения еще во время досудебного расследования дела и после того, как дело поступило в суд", - отметил Сердюк.

Он добавил, что решение суда Киева будет передано в компетентные органы Российской Федерации.

"Будем ожидать, что соответствующее решение будет передано в компетентные органы России", - заявил Сердюк. По его словам, российские органы "должны будут обеспечить связь и видеодопрос, как это было в Святошинском суде Киева (где Янукович был допрошен в рамках дела против бойцов спецподразделения "Беркут")".

В то же время защита экс-президента считает, что "у государства (Украина - прим. ТАСС) нет возможности обеспечить вопрос безопасности" для Януковича, поэтому экс- глава не может быть допрошен на территории страны. При этом защитник привел пример гибели в Киеве свидетеля по делу о госизмене, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

В целом защита удовлетворена итогами подготовительного заседания по делу Януковича. "Политика проиграла в сегодняшнем заседании. Один - ноль в пользу правосудия", - подчеркнул Сердюк.