Защита Януковича подала более 30 жалоб по делу о госизмене

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича к началу первого судебного заседания в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене подготовили более 30 жалоб и ходатайств. Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк в эфире телеканала "112 Украина" перед началом заседания.

"Жалоб и ходатайств подготовлено более 30 экземпляров", - сообщил Сердюк.

В первую очередь, по его словам, защита намерена поставить вопрос о законности проведения автораспределения судей для слушания дела. "Защитой подано заявление о совершении представителя Генеральной прокуратуры Украины и, в частности, ее главой Юрием Луценко преступления - вмешательство в автоматизированное распределение, которое было в Оболонском суде", - пояснил Сердюк.

Как стало известно, состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы. Как напомнил Сердюк, генеральный прокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича еще до того, как об этом стало известно официально.

Таким образом, сделал вывод адвокат, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства, так как "это уже дает основания считать, что как такового распределения согласно требованиям действующего законодательства не произошло, и генпрокурор фактически знал, кто будет рассматривать это дело".