Адвокат: суд не может рассматривать дело о госизмене без надлежащего вызова Януковича

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева не сможет начать рассмотрение дела о госизмене против экс-президента Украины Виктора Януковича без надлежащего уведомления обвиняемого о времени и месте заседания. Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

"Янукович не считается официально уведомленным о времени и месте рассмотрения дела, и суд не сможет начать рассмотрение без надлежащего вызова лица в зал суда", - пояснил он в эфире телеканала "112. Украина". Сердюк напомнил, что опубликованная ранее на сайте "Судебная власть Украины" информация о направлении повестки обычной почтой "не имеет юридической силы".

Адвокат добавил, что в случае пребывания человека за границей вызов в суд происходит через министерство юстиции той страны, где он находится. "Ни одного вызова, предусмотренного законом, сделано не было", - отметил Сердюк. В связи с этим защита подала в суд заявление, в котором требует осуществить вызов согласно установленной процедуре, а также заявление об обеспечении участия Януковича в данном процессе. "Он имеет право принять участие, и он будет принимать", - сообщил Сердюк, добавив, что защита экс-президента будет присутствовать в Оболонском суде в любом случае.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.

Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита ранее настаивала на прекращении специальной заочной процедуры расследования против него и переводе следствия по делу о госизмене в обычный режим. Кроме того, адвокаты Януковича считают, что передача в суд дела о госизмене против бывшего президента незаконна, поскольку ему так и не вручили уведомление о предъявлении обвинения и сам обвинительный акт, а также отказали в получении от него показаний.

Оболонский районный суд 19 апреля вызвал экс-президента Украины Януковича на первые слушания по делу о госизмене, которые состоятся 4 мая. Соответствующая повестка была опубликована на сайте "Судебная власть Украины".