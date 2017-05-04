Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее предвыборной поездки в Бретань

ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее поездки в Бретань, где у политика запланированы предвыборные мероприятия.

На видео, опубликованном на сайте телеканала BFM TV, видно, что группа противников программы Ле Пен при появлении кандидата в президенты начала бросать в ее сторону яйца и скандировать лозунг "Вам здесь нечего делать, мадам!". Сотрудники службы безопасности Ле Пен, закрыв собой лидера партии от летящих в ее сторону предметов, поспешили увести ее в безопасное место.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Лидер "Нацфронта" Ле Пен и основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон вышли во второй тур, который пройдет 7 мая.