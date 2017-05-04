Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее предвыборной поездки в Бретань

Хедман: шведские хоккеисты знают о слабостях сборной РоссииСпорт 4 мая, 16:24
Футболист "Барселоны" Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничествеСпорт 4 мая, 16:21
Трамп недоволен отказом экс-помощницы Обамы выступить на слушаниях в Конгрессе по РоссииМеждународная панорама 4 мая, 16:13
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Спартак" на рекордные 1,2 млн рублей по итогам дербиСпорт 4 мая, 16:11
Сурков: не плачь по мне, УкраинаПолитика 4 мая, 16:01
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой в финале Кубка России 11 маяСпорт 4 мая, 15:54
Новак: РФ склоняется к продлению соглашения с ОПЕК по сокращению добычиЭкономика и бизнес 4 мая, 15:49
Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее предвыборной поездки в БретаньМеждународная панорама 4 мая, 15:48
Василевский займет место в воротах сборной России в первом матче ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее поездки в Бретань, где у политика запланированы предвыборные мероприятия.
На видео, опубликованном на сайте телеканала BFM TV, видно, что группа противников программы Ле Пен при появлении кандидата в президенты начала бросать в ее сторону яйца и скандировать лозунг "Вам здесь нечего делать, мадам!". Сотрудники службы безопасности Ле Пен, закрыв собой лидера партии от летящих в ее сторону предметов, поспешили увести ее в безопасное место.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Лидер "Нацфронта" Ле Пен и основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон вышли во второй тур, который пройдет 7 мая.