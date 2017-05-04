Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп недоволен отказом экс-помощницы Обамы выступить на слушаниях в Конгрессе по России

Международная панорама
4 мая, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Слушаниях посвящены теме приписываемого России вмешательства в прошедшие в США президентские выборы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство отказом бывшей помощницы своего предшественника Барака Обамы Сюзан Райс выступать на слушаниях в Конгрессе, которые будут посвящены теме приписываемого России вмешательства в прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы. Соответствующую запись хозяин Белого дома сделал в своем Twitter.

"Сюзан Райс, бывшая помощница по национальной безопасности президента Обамы, отказывается давать показания перед сенатским подкомитетом на будущей неделе по поводу раскрытия имен сотрудников переходной команды Трампа. Нехорошо!" - написал Трамп.

Как сообщил 3 мая телеканал CNN, в распоряжение его журналистов поступило письмо, подготовленное адвокатом Райс, из которого следует, что экс-помощница Обамы не согласилась на предложение сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) участвовать в слушаниях. Они, как планируется, состоятся 8 мая в юридическом комитете Сената Конгресса США.

Райс сослалась на то, что бывшие помощники президента в США чрезвычайно редко участвуют в подобных слушаниях. Она также указала на то, что не была предупреждена заблаговременно о возможности выступить перед законодателями, и напомнила, что не все сенаторы в комитете поддерживают данную инициативу. В письме также отмечалось, что Райс согласна содействовать расследованию законодателей иными способами.

Приглашение сенатора

Грэм 2 мая предложил Райс участвовать в слушаниях, чтобы разъяснить сообщения телеканала Fox News о том, что она в качестве помощника Обамы потребовала раскрыть имена сотрудников переходного штаба Трампа.

Смотрите также

Белый дом не стал называть Россию "самой большой угрозой", как это сделал директор ФБР

В Конгрессе США заявили, что расследование по РФ не мешает перезагрузке диалога с Москвой

Трамп считает преступлением требование Райс раскрыть имена его прослушиваемых помощников

Сенатор США: подтверждений сговора Трампа с Россией не представлено

По данным телеканала, список имен, который надлежало хранить в тайне, был разослан членам Совета национальной безопасности при Белом доме, некоторым представителям Пентагона, а также занимавшим тогда посты директоров нацразведки США и ЦРУ Джеймсу Клэпперу и Джону Бреннану. Это было сделано в рамках проводившегося расследования относительно якобы имевшего места вмешательства России в президентские выборы в США. Трамп назвал такие действия Райс преступлением.

В марте глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, согласно закону о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых нецеленаправленно прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США, что привело к ряду утечек в американских СМИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама