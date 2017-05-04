Трамп недоволен отказом экс-помощницы Обамы выступить на слушаниях в Конгрессе по России

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство отказом бывшей помощницы своего предшественника Барака Обамы Сюзан Райс выступать на слушаниях в Конгрессе, которые будут посвящены теме приписываемого России вмешательства в прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы. Соответствующую запись хозяин Белого дома сделал в своем Twitter.
"Сюзан Райс, бывшая помощница по национальной безопасности президента Обамы, отказывается давать показания перед сенатским подкомитетом на будущей неделе по поводу раскрытия имен сотрудников переходной команды Трампа. Нехорошо!" - написал Трамп.
Susan Rice, the former National Security Advisor to President Obama, is refusing to testify before a Senate Subcommittee next week on.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2017 г.
...allegations of unmasking Trump transition officials. Not good!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2017 г.
Как сообщил 3 мая телеканал CNN, в распоряжение его журналистов поступило письмо, подготовленное адвокатом Райс, из которого следует, что экс-помощница Обамы не согласилась на предложение сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) участвовать в слушаниях. Они, как планируется, состоятся 8 мая в юридическом комитете Сената Конгресса США.
Райс сослалась на то, что бывшие помощники президента в США чрезвычайно редко участвуют в подобных слушаниях. Она также указала на то, что не была предупреждена заблаговременно о возможности выступить перед законодателями, и напомнила, что не все сенаторы в комитете поддерживают данную инициативу. В письме также отмечалось, что Райс согласна содействовать расследованию законодателей иными способами.
Грэм 2 мая предложил Райс участвовать в слушаниях, чтобы разъяснить сообщения телеканала Fox News о том, что она в качестве помощника Обамы потребовала раскрыть имена сотрудников переходного штаба Трампа.
По данным телеканала, список имен, который надлежало хранить в тайне, был разослан членам Совета национальной безопасности при Белом доме, некоторым представителям Пентагона, а также занимавшим тогда посты директоров нацразведки США и ЦРУ Джеймсу Клэпперу и Джону Бреннану. Это было сделано в рамках проводившегося расследования относительно якобы имевшего места вмешательства России в президентские выборы в США. Трамп назвал такие действия Райс преступлением.
В марте глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, согласно закону о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту.
Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых нецеленаправленно прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США, что привело к ряду утечек в американских СМИ.