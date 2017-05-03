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Белый дом не стал называть Россию "самой большой угрозой", как это сделал директор ФБР

Международная панорама
3 мая, 21:54 дата обновления: 3 мая, 22:14 UTC+3

Джеймс Коми ранее выступил с утверждением, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах и это "самая большая угроза"

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не стал называть Россию "самой большой угрозой", как это сделал ранее  директор ФБР Джеймс Коми.

На регулярном брифинге журналисты спросили у Спайсера, приравнивает ли президент США Дональд Трамп Россию к "самым большим угрозам". "Угроза, которую представляет Северная Корея с ее потенциалом ядерного оружия является тем, что, по его (президента) мнению, угрожает жизни американцев и наших союзников", - отметил пресс-секретарь.

Мнение ФБР

Спайсер назвал мнением ФБР информацию о том, что Россия якобы продолжает вмешиваться в политические процессы в США. 

"Это мнение ФБР. Мы полагаемся на него (ФБР) и остальное разведывательное сообщество. Они предоставляют президенту обновленную информацию о том, что они узнали", - отметил он.

Пресс-секретарь пояснил, что американский лидер Дональд Трамп регулярно получает от разведсообщества информацию "обо всех угрозах США". "Я не знаю, о чем они там говорят", - подчеркнул Спайсер.

Коми ранее выступил с утверждением, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах и это "самая большая угроза". Он утвердительно ответил на вопросы на эту тему на слушаниях в Конгрессе США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм последовательно задал ряд вопросов о России. "Справедливо ли утверждать, что российские власти активно укрывают киберпреступников?" - спросил он. "Да", - без колебаний ответил Коми.

"Справедливо ли утверждать, что российские власти до сих пор продолжают вмешиваться в политическую жизнь в США?" - спросил законодатель. "Да", - после секундной паузы ответил директор ФБР.

Грэм сказал, что якобы Россия "занимается этим по всему миру", и опять получил от Коми подтверждение. Наконец, на вопрос, насколько велика эта угроза со стороны России, директор ФБР утверждал: "Конечно, на мой взгляд, это самая большая угроза среди всех стран на Земле, учитывая их намерения и их возможности". При всем том Коми еще раз подтвердил, что у его ведомства не было и нет свидетельств изменения итогов выборов в США под влиянием России. РФ не раз на самом высоком уровне опровергала домыслы о своем вмешательстве в политические процессы в США.

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