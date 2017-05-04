Обама поддержал Макрона на выборах президента Франции

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ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама призвал французов голосовать за Эмманюэля Макрона в заключительном туре президентских выборов, который состоится 7 мая. Соответствующее видообращение бывшего американского лидера кандидат разместил на своей странице в Twitter.
"Я хочу, чтобы все мои друзья во Франции знали, как я болею за ваш успех, - сказал он. - Я также хочу, чтобы вы знали: я поддерживаю Эмманюэля Макрона в том, чтобы он вел вас вперед".
Обама также заявил, что недавно побеседовал с Макроном о его движении "На марше" и о будущем Республики. По мнению экс-президента США, выборы в этой стране "крайне важны для будущего Франции и ценностей, которые мы разделяем". "Успех Франции важен для всего мира", - сказал он.
"Он радеет за лучшее будущее для французского народа и он апеллирует к надеждам людей, а не к их страхам", - добавил Обама, намекая на риторику визави Макрона, кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
L'espoir est en marche. Merci @BarackObama. pic.twitter.com/0azZHLZLse— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 May 2017