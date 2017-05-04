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Оппозиция в Астане отвергает роль Ирана в качестве гаранта перемирия в Сирии

Международная панорама
4 мая, 16:45 дата обновления: 4 мая, 17:37 UTC+3

Оппозиция также требует вывода с территории вооруженных отрядов, связанных с Ираном

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АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции отвергает роль Ирана в качестве гаранта перемирия в Сирии. Об этом говорится в заявлении делегации, распространенном по итогам переговоров в Астане.

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"Делегация революционных сил хотела бы повторить, что любое соглашение не будет приемлемым, если оно не включает следующих пунктов..., - говорится в заявлении. - Отказ от любой роли Ирана и связанных с ним отрядов и отказ от того, что Иран выступает в качестве гаранта или в любой другой роли".

Оппозиция также требует вывода с территории вооруженных отрядов, связанных с Ираном.

"Любое соглашение не будет приемлемым, если оно не включает пункта о выводе иностранных вооруженных формирований и, прежде всего, иранских отрядов", - сказано в заявлении.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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