Оппозиция в Астане отвергает роль Ирана в качестве гаранта перемирия в Сирии

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АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции отвергает роль Ирана в качестве гаранта перемирия в Сирии. Об этом говорится в заявлении делегации, распространенном по итогам переговоров в Астане.
"Делегация революционных сил хотела бы повторить, что любое соглашение не будет приемлемым, если оно не включает следующих пунктов..., - говорится в заявлении. - Отказ от любой роли Ирана и связанных с ним отрядов и отказ от того, что Иран выступает в качестве гаранта или в любой другой роли".
Оппозиция также требует вывода с территории вооруженных отрядов, связанных с Ираном.
"Любое соглашение не будет приемлемым, если оно не включает пункта о выводе иностранных вооруженных формирований и, прежде всего, иранских отрядов", - сказано в заявлении.