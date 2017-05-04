СМИ: Макрон в случае победы на выборах отпразднует успех на площади у Лувра

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае победы на выборах намерен использовать площадку возле парижского музея Лувр, чтобы отпраздновать со сторонниками свой успех. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По информации источников телеканала, в качестве места проведения победного митинга команда Макрона выбрала эспланаду Лувра - площадь, со всех сторон окруженную одноименным королевским дворцом, который ныне является одним из крупнейших музеев мира. В центре площади находится знаменитая стеклянная пирамида, служащая центральным входом в музей.
Эмманюэль Макрон долгое время искал и в итоге нашел символическое место, где он и его сторонники отпразднуют победу, если в воскресенье 7 мая он будет избран, передал телеканал. После продолжительных сомнений кандидат от движения "На марше" выбрал эмблематическую пирамиду Лувра, добавил телеканал.
Ранее в четверг, сообщил телеканал, команда Макрона получила официальный отказ от мэрии Парижа на проведение большого митинга в воскресенье вечером на Марсовом поле - у подножия Эйфелевой башни. При этом возможность такого собрания прежде уже была согласована с префектурой полиции столицы, однако муниципальные власти в итоге ответили отказом на запрос штаба политика. "Марсово поле в выходные должны посетить сотрудники оценочной комиссии Международного олимпийского комитета в рамках работ, связанных с кандидатурой Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 года", - пояснил этот отказ первый заместитель мэра города Брюно Жюйяр.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье 7 мая. На высший государственный пост претендуют лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно текущим опросам, фаворитом решающего раунда является Макрон - его предвыборный рейтинг составляет 60%, за Ле Пен же готовы проголосовать 40% избирателей.