Конгресс США вновь предусмотрел в бюджете средства для оказания помощи Украине

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в очередной раз заложил в своем бюджете на оставшийся период 2017 финансового года средства для Украины, в том числе на поставки ей оборонительных вооружений. Данные положения вошли в сводный законопроект о финансировании американских правительственных ведомств до 30 сентября, который был принят в четверг 79 голосами "за", против выступили 18 сенаторов.
Ранее проект бюджета был уже одобрен Палатой представителей, теперь он отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу. Речь идет о целом пакете законопроектов, в которых обозначены расходы различных госучреждений. Так, в документе о финансировании Госдепартамента и "зарубежных операций" США указано, что для Украины предусмотрено $337 млн. Эти деньги можно будет тратить на невоенные нужды, в частности для обеспечения своих кредитных обязательств, а также на разминирование, борьбу с терроризмом и на другие цели.
Помимо этого, согласно законопроекту о военных ассигнованиях, Пентагон до 30 сентября (конец текущего финансового года) может израсходовать $150 млн на укрепление обороноспособности Украины, "включая подготовку (войск), технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь, снабжение". Однако данные средства не могут быть использованы "с целью приобретения или передачи переносных зенитных ракетных комплексов".
Отдельно прописано, что эти деньги американское министерство обороны не может расходовать на оказание какой-либо помощи украинскому националистическому батальону "Азов".