CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представители Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС признали, что авиация США 16 марта нанесла удар в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое являлось частью мечети. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.
По сведениям его источников, такой вывод был сделан в ходе расследования, которое проводит СЕНТКОМ. В его сферу оперативной ответственности входит в первую очередь Ближний Восток. Ранее ряд СМИ утверждал, что в результате этой атаки погибли десятки мирных жителей.
В Пентагоне это отрицали, как и то, что при ударе была частично разрушена мечеть. В Минобороны США настаивали, что уничтожены были только боевики террористической сети "Аль-Каида", которые встречались в здании, расположенном недалеко от молитвенного дома.
Как отмечает CNN, американским военным запрещено наносить удары по зданиям, использующимся в религиозных целях. То же самое относится к больницам и школам. При этом данное ограничение может быть снято, если в строениях обосновались боевики и в них нет мирных жителей.
Представитель Минобороны США капитан первого ранга ВМС Джефф Дэвис 17 марта утверждал, что авиаудар, о котором идет речь, не повлек за собой гибель мирных жителей. По его словам, уничтожены были десятки террористов, в том числе влиятельные боевики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявила, что Москва не ставит под сомнение тот факт, что целью авиаударов, нанесенных США американской стороной по окрестностям сирийской деревни Аль-Джина, были террористы.