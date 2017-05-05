Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети

Международная панорама
5 мая, 3:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Ранее СМИ утверждали, что в результате этой атаки погибли десятки мирных жителей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Hassan Ammar

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представители Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС признали, что авиация США 16 марта нанесла удар в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое являлось частью мечети. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Смотрите также

СМИ: жертвами ударов ВВС западной коалиции на севере Сирии стали 14 мирных граждан

Нарышкин: удар США по Сирии заставляет усомниться в налаживании борьбы с терроризмом

Захарова: ракетный удар США по Сирии был бессмысленным и ни к чему не привел

По сведениям его источников, такой вывод был сделан в ходе расследования, которое проводит СЕНТКОМ. В его сферу оперативной ответственности входит в первую очередь Ближний Восток. Ранее ряд СМИ утверждал, что в результате этой атаки погибли десятки мирных жителей.

В Пентагоне это отрицали, как и то, что при ударе была частично разрушена мечеть. В Минобороны США настаивали, что уничтожены были только боевики террористической сети "Аль-Каида", которые встречались в здании, расположенном недалеко от молитвенного дома.

Как отмечает CNN, американским военным запрещено наносить удары по зданиям, использующимся в религиозных целях. То же самое относится к больницам и школам. При этом данное ограничение может быть снято, если в строениях обосновались боевики и в них нет мирных жителей.

Представитель Минобороны США капитан первого ранга ВМС Джефф Дэвис 17 марта утверждал, что авиаудар, о котором идет речь, не повлек за собой гибель мирных жителей. По его словам, уничтожены были десятки террористов, в том числе влиятельные боевики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявила, что Москва не ставит под сомнение тот факт, что целью авиаударов, нанесенных США американской стороной по окрестностям сирийской деревни Аль-Джина, были террористы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
4
Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизмене
5
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
6
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
7
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
Темы дня
Загрузка...
Реклама