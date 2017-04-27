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Нарышкин: удар США по Сирии заставляет усомниться в налаживании борьбы с терроризмом

Политика
27 апреля, 10:37 дата обновления: 27 апреля, 10:40 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Глава Службы внешней разведки отметил, что после прихода к власти Дональда Трампа пока наблюдаются только "факты ни с кем не согласованной демонстрации силы"

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому заставляет усомниться в налаживании борьбы с терроризмом, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на VI Московской конференции по международной безопасности.

"С приходом к власти в США новой администрации забрезжила было надежда на то, что обстановка на Ближнем и Среднем Востоке начнет нормализоваться. Однако недавний американский удар "Томагавками" по авиабазе в Сирии, которая служила опорным пунктом для наступления правительственных войск на позиции террористов, заставляет усомниться в искренности предвыборных обещаний президента Трампа приложить все усилия для налаживания совместной международной борьбы с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство")", - сказал глава СВР.

"Все, что мы пока наблюдаем, - это факты ни с кем не согласованной демонстрации силы, подобные взрыву сверхмощной бомбы в Афганистане. Если это сигнал для ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), то он явно не возымеет воздействия. Если нет, то возникает резонный вопрос: а кому и зачем он послан?", - добавил Нарышкин.

7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента США Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

"Внешняя подпитка" террористов

По словам Нарышкина, "Исламское государство" существует в том числе при помощи подпитки извне.

"Затянувшееся существование квазигосударства ИГИЛ невозможно без внешней подпитки", - сказал Нарышкин.

Он также отметил, что "безрассудные попытки Запада перекроить по собственным лекалам Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию, обладающие значительной спецификой, не дали ничего, кроме волны хаоса и насилия". "Они нарушили равновесие в регионе и стили жизни миллионов граждан, далеких от большой политики", - подчеркнул глава СВР.

Ближневосточное урегулирование

Нарышкин также считает, что нынешнее состояние ближневосточного урегулирования содержит значительные риски.

"Значительные риски содержат и нынешнее состояние ближневосточного урегулирования. На фоне общего роста напряженности в регионе тупик переговорного процесса может подтолкнуть участников палестино-израильского диалога, чтобы добиваться решения своих задач насильственными методами", - сказал он на Международной конференции по безопасности.

При этом, по словам Нарышкина, опасения вызывают признаки ориентации на силовой подход в международной политике: это возврат Вашингтона и его союзников к информационной риторике в отношении Ирана, попытки внешнего влияния на развитие внутриполитических процессов в Турции, навязывание Западом искусственной схемы политического урегулирования в Ливии.

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Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт Борьба с "Исламским государством" Ракетный удар США по авиабазе в Сирии Московская конференция по международной безопасности - 2017
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Трамп, Дональд Нарышкин, Сергей Евгеньевич
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