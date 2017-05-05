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В досрочном голосовании на выборах президента Южной Кореи приняли участие 5,6 млн человек

Международная панорама
5 мая, 5:51 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют после окончания голосования вечером 9 мая

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СЕУЛ, 5 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Рекордное число южнокорейцев принимает участие в проходящем в стране 4-5 мая досрочном голосовании на президентских выборах. Согласно распространенному в пятницу сообщению Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 9 часов утра (03:00 мск) свои голоса успели отдать 5,58 млн человек, или 13,2% граждан, имеющих право голоса.

"Наиболее высокая явка зарегистрирована в провинции Чолла-Намдо, где в выборах приняли участие 18,8% избирателей", - отмечает комиссия. Меньше всего людей пришло на участки для голосования в городе Тэгу, считающемся традиционным оплотом консерваторов - 10,9%.

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Досрочное голосование завершится в пятницу в 18:00 (12:00 мск). Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют лишь после окончания президентских выборов вечером 9 мая.

За высший государственный пост сейчас ведут борьбу 13 претендентов, еще двое из зарегистрированных кандидатов ранее отказались от участия в предвыборной гонке. Согласно последнему социологическому исследованию, пока наиболее популярным из них является бывший глава либеральной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Его рейтинг поддержки составляет 42,2%, за ним с большим отрывом следуют Ан Чхоль Су из центристской Народной партии и консерватор Хон Чжун Пхё, представляющий Корейскую партию свободы (бывшая правящая "Сэнури"). Оба имеют поддержку по 18,6% респондентов.

В декабре прошлого года парламент проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. В марте Конституционный суд утвердил это решение. Исполняющим обязанности главы государства с тех пор является премьер- министр Хван Гё Ан.

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