В досрочном голосовании на выборах президента Южной Кореи приняли участие 5,6 млн человек

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СЕУЛ, 5 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Рекордное число южнокорейцев принимает участие в проходящем в стране 4-5 мая досрочном голосовании на президентских выборах. Согласно распространенному в пятницу сообщению Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 9 часов утра (03:00 мск) свои голоса успели отдать 5,58 млн человек, или 13,2% граждан, имеющих право голоса.
"Наиболее высокая явка зарегистрирована в провинции Чолла-Намдо, где в выборах приняли участие 18,8% избирателей", - отмечает комиссия. Меньше всего людей пришло на участки для голосования в городе Тэгу, считающемся традиционным оплотом консерваторов - 10,9%.
Досрочное голосование завершится в пятницу в 18:00 (12:00 мск). Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют лишь после окончания президентских выборов вечером 9 мая.
За высший государственный пост сейчас ведут борьбу 13 претендентов, еще двое из зарегистрированных кандидатов ранее отказались от участия в предвыборной гонке. Согласно последнему социологическому исследованию, пока наиболее популярным из них является бывший глава либеральной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Его рейтинг поддержки составляет 42,2%, за ним с большим отрывом следуют Ан Чхоль Су из центристской Народной партии и консерватор Хон Чжун Пхё, представляющий Корейскую партию свободы (бывшая правящая "Сэнури"). Оба имеют поддержку по 18,6% респондентов.
В декабре прошлого года парламент проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. В марте Конституционный суд утвердил это решение. Исполняющим обязанности главы государства с тех пор является премьер- министр Хван Гё Ан.