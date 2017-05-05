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Конгрессмен США поддержал отмену Obamacare, прежде воспользовавшись ее преимуществами

Международная панорама
5 мая, 6:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Джейсон Чаффетц успел сделать бесплатную операцию на стопе как раз при предсуществующем состоянии, так как необходимость ее проведения возникла в связи с травмой, полученной 12 лет назад

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский конгрессмен Джейсон Чаффетц (республиканец от штата Юта) в минувший четверг удивил общественность своим появлением в Конгрессе на специальном самокате из-за перенесенной на прошлой неделе операции на ноге. Как сообщил портал Buzzfeed, не меньший резонанс вызвало то, что законодатель прибыл на голосование за отмену программы льготного медицинского страхования Obamacare, буквально на днях воспользовавшись ее преимуществами.

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Дело в том, что в соответствии с программой Obamacare клиент может рассчитывать на покрытие расходов на проведение хирургической операции за счет страховой компании при так называемых предсуществующих состояниях, то есть тех, которые наблюдались у лица на момент заключения контракта. Однако новый законопроект, подразумевающий отмену Obamacare, предполагает отмену этого положения. Местные СМИ и общественность обратили внимание на то, что Чаффетц успел сделать операцию на стопе как раз при предсуществующем состоянии, так как необходимость ее проведения возникла в связи с травмой, полученной 12 лет назад. Хирургическое вмешательство покрыла страховая компания, однако если бы Obamacare была отменена, то Чаффетцу пришлось бы платить из своего кармана.

В четверг Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare. За данное решение уже проголосовало необходимое число конгрессменов.

Фактически данная инициатива призвана снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании 2010 года, инициатором которого выступал экс-президент Барак Обама.

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