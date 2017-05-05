Spiegel: Меркель недовольна действиями Юнкера на переговорах по Brexit

БЕРЛИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель недовольна действиями председателя Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера на переговорах по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве федерального канцлера.

Недовольство Меркель вызвали, в частности, конфронтационные заявления главы ЕК на прошедшей в Лондоне встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые попали в немецкую Frankfurter Allgemeine Zeitung. В Берлине исходят из того, что о деталях переговоров издание проинформировал либо сам Юнкер, либо глава его канцелярии Мартин Зельмайр.

Как информировала газета, после встречи в британской столице Юнкер якобы заявил: "Я покидаю Даунинг-стрит, будучи настроенным в 10 раз более скептично, чем когда я сюда входил".

По мнению Меркель, подобные заявления не способствуют созданию благожелательной атмосферы на переговорах с Лондоном, отметил Spiegel.