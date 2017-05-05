Ле Пен заявила, что сможет объединить Францию в случае избрания президентом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Национальный фронт" и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен уверена, что сможет объединить страну, если одержит победу на предстоящих выборах. Соответствующую позицию она изложила в опубликованном интервью агентству Associated Press (AP).

Отвечая на вопрос о том, сможет ли она в случае победы объединить разобщенную страну, Ле Пен сказала: "Да. Я больше всех хочу вернуть демократию на место. Мы должны восстановить связи между людьми". При этом ее соперник Эмманюэль Макрон, по мнению лидера "Национального фронта", только усугубит ситуацию в данной сфере.

Ле Пен также отметила, что ей уже удалось одержать идеологическую победу. "Мы изменили все. Даже если мы не сможем достичь нашей цели, в любом случае родилась гигантская политическая сила", - заявила она, добавив, что ее партия смогла "навязать пересмотр" французской политики и задать тон президентской гонке.

Второй тур выборов главы государства состоится 7 мая. Согласно результатам последних опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, рейтинг которого составляет 60%. За Ле Пен же готовы проголосовать 40% избирателей.