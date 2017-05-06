Власти Франции не рекомендуют СМИ использовать выложенные в интернет документы Макрона

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. СМИ не рекомендуется использовать появившиеся в интернете материалы предвыборного штаба кандидата в президенты Франции, лидера движения "На Марше" Эмманюэля Макрона. Об этом в субботу заявили в Национальной комиссии по наблюдению за выборами главы государства.

"Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного", - говорится в сообщении комиссии на ее странице в Twitter.

В пятницу организация Wikileaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в Интернет были выложены поддельные материалы.