Власти Франции не рекомендуют СМИ использовать выложенные в интернет документы Макрона

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. СМИ не рекомендуется использовать появившиеся в интернете материалы предвыборного штаба кандидата в президенты Франции, лидера движения "На Марше" Эмманюэля Макрона. Об этом в субботу заявили в Национальной комиссии по наблюдению за выборами главы государства.
"Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного", - говорится в сообщении комиссии на ее странице в Twitter.
В пятницу организация Wikileaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в Интернет были выложены поддельные материалы.