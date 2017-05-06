Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Франции не рекомендуют СМИ использовать выложенные в интернет документы Макрона

Международная панорама
6 мая, 5:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента напомнила, что распространение ложной информации подпадает под уголовное наказание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. СМИ не рекомендуется использовать появившиеся в интернете материалы предвыборного штаба кандидата в президенты Франции, лидера движения "На Марше" Эмманюэля Макрона. Об этом в субботу заявили в Национальной комиссии по наблюдению за выборами главы государства.

"Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного", - говорится в сообщении комиссии на ее странице в Twitter.

В пятницу организация Wikileaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в Интернет были выложены поддельные материалы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО
2
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
3
Власти Франции не рекомендуют СМИ использовать выложенные в интернет документы Макрона
4
ВС Эстонии: самолет летного отряда "Россия" нарушил границу страны
5
Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском вокзале в Москве
6
Пожар в административном здании на Новом Арбате потушен
7
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
Темы дня
Загрузка...
Реклама