Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции, лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его сведениям, неизвестные выложили оригинальные материалы, которые содержат обычные документы по деятельности предвыборного штаба, вперемешку с поддельными перед вторым туром президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая.
Ранее организация WikiLeaks разместила порядка 9 Гб различных файлов предвыборного штаба Макрона, датированных вплоть до 24 апреля.