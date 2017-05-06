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Президент Эквадора удостоен одной из высших госнаград Кубы - ордена "Хосе Марти"

Международная панорама
6 мая, 5:29 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Рафаэль Корреа отметил, что "всегда носил идеи Марти в своем сердце", а Куба всегда была для него братской и дружественной страной

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Президент Эквадора Рафаэль Корреа

Президент Эквадора Рафаэль Корреа

© EPA/ALEJANDRO ERNESTO

ГАВАНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Президент Эквадора Рафаэль Корреа был в пятницу удостоен одной из высших кубинских государственных наград, носящей имя национального героя, поэта, мыслителя и борца за независимость Хосе Марти (1853-1895). Ее вручил ему в гаванском Дворце Революции лично председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

Орден Хосе Марти уступает по значимости лишь золотым звездам Героя Республики и Героя Труда. Он был учрежден в 1972 году и вручается кубинским и иностранным гражданам "за большие достижения в деле обеспечения мира и гуманизма, за особый вклад в развитие образования, культуры, науки и спорта, а также за выдающиеся заслуги в созидательном труде". Орден "Хосе Марти" является высшей наградой, которой правительство Кубы удостаивает иностранцев.

После получения награды Корреа отметил, что "всегда носил идеи Марти в своем сердце", а теперь будет носить на груди орден его имени. По словам эквадорского лидера, Куба всегда была для него братской и дружественной страной, и все 10 лет своего правления он "опирался на плечи таких гигантов, как Симон Боливар, Хосе Марти, Че Гевара, Фидель Кастро, Уго Чавес и Нестор Киршнер". С тремя последними ему "посчастливилось быть знакомым".

Ордена Хосе Марти были ранее удостоены, в частности, Сальвадор Альенде (1972), Нельсон Мандела (1991), Уго Чавес (1999), Александр Лукашенко (2000), Ху Цзиньтао (2011), Владимир Путин (2014), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (2016).

В ходе своего трехдневного официального визита на Кубу 54-летний Корреа возложил цветы на могилы Хосе Марти и лидера кубинской революции Фиделя Кастро в городе Сантьяго-де-Куба. Он рассказал, что считал Фиделя Кастро своим большим другом и "всегда прислушивался к его советам".

Почетный доктор Гаванского университета

Во время своего визита на Кубу Корреа был также удостоен звания почетного доктора экономических наук Гаванского университета. Этот вуз, основанный в 1728 году, является одним из старейших на американском континенте. В настоящее время на его 17 факультетах обучаются свыше 60 тыс. человек.

"За 10 лет, которые Рафаэль Корреа находился во главе Эквадора, он сумел преобразовать страну, которая переживала глубокий политический, экономический и социальный кризис", - отметил ректор университета Густаво Кобрейро. Эквадорский лидер в свою очередь подчеркнул, что считает большой честью для себя удостоиться столь высокого звания "на родине Фиделя Кастро, где восторжествовала первая социалистическая революция в Западном полушарии, вдохновившая прогрессивные движения в Латинской Америке и во всем мире".

Ранее звание почетного доктора президенту Эквадора присвоили 14 других университетов в разных странах, в том числе в России, Испании, Франции, Аргентине, Чили и Доминиканской Республике.

Последний визит

Корреа занял должность президента Эквадора в 2007 году и переизбирался на этот пост еще дважды. Нынешний визит на Кубу является для него последним в качестве главы государства. Уже 24 мая ему на смену придет победивший на выборах в апреле Ленин Морено - кандидат от правящего левого блока "Альянс ПАИС" ("Альянс Страна").

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