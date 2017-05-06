Олланд: взлом переписки штаба Макрона "не останется без ответа"

ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Взлом переписки команды кандидата в президенты Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона хакерами "не останется без ответа". Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, слова которого приводит агентство AFP.

"Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании... Ничто не останется без ответа", - сказал он.

В пятницу организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы.

Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции не рекомендовала СМИ использовать эти материалы в публикациях. "Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного", - говорится в сообщении комиссии на ее странице в Twitter.

В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него планируют проголосовать 62% французов, в то время как за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - 38%.