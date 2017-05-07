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Во Франции пройдет второй тур президентских выборов

Международная панорама
7 мая, 0:08 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Дмитрий Горохов

Победитель второго тура, имя которого Франция узнает вечером, сменит в Елисейском дворце действующего главу государства социалиста Франсуа Олланда

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© AP Photo/Bob Edme

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Второй тур президентских выборов пройдет  во Франции. Избирательные участки в континентальной части страны откроются в 08:00 по местному времени (09:00 мск).

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В крупнейших городах, включая Париж, голосование завершится в 20:00 (21:00 мск). До этого момента обнародование каких-либо прогнозов или частичных итогов строго запрещено.

Победитель займет Елисейский дворец

Во втором туре спор ведут два финалиста первого раунда. Тогда, 23 апреля, основатель надпартийного движения "На марше", в прошлом министр экономики и успешный инвестиционный банкир Эмманюэль Макрон получил 24,01% голосов, незначительно опередив свою соперницу, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,3%).

Сейчас фаворитом, согласно опросам, является Макрон. Поддержать его, по данным большинства социологических служб, готовы 62% избирателей. В свои 39 лет политик - дебютант президентских выборов.

За Ле Пен, депутата Европейского парламента и адвоката по профессии, собираются отдать свои голоса 38% избирателей. Это вдвое больше, чем Ле Пен получила на прошлых президентских выборах в 2012 году, когда ее поддержали 17,9 % избирателей.

Победитель второго тура, имя которого Франция узнает вечером, сменит в Елисейском дворце действующего главу государства социалиста Франсуа Олланда. Занимая этот пост с мая 2012 года, он отказался в конце прошлого года баллотироваться на второй срок в связи низким рейтингом популярности.

Популярность пустых бюллетеней

Как полагают социологи, заметную роль во втором туре президентского марафона могут сыграть пустые бюллетени. В 1969 году на первых выборах после отставки генерала де Голля, когда спор за Елисейский дворец шел между бывшим премьер-министром Жоржем Помпиду и председателем Сената Аленом Поэром, разница в политических взглядах которых была не столь значительной, не менее 6% избирателей воспользовались пустым бюллетенем.

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Исследователи не исключают, что на этот раз такой показатель может возрасти до 10%. Это произойдет в том случае, если часть электората прислушается к соответствующим рекомендациям профсоюзов, не желающих победы ни Макрона, ни Ле Пен.

Как напоминает журнал "Пуэн", более половины из 47 миллионов французских избирателей должны будут высказать свое отношение к претендентам, за которых они не голосовали в первом туре.

Спор за "осиротевших избирателей"

На практике пустой бюллетень будет означат, что избиратель воздержался. Этих голосов может недосчитаться в первую очередь Макрон, надеющийся мобилизовать "осиротевшие" электораты лидера левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и официального кандидата правящей Соцпартии Бенуа Амона.

Среди сторонников кандидата "Республиканцев" Франсуа Фийона, сошедшего с дистанции в первом туре с третьим результатом (20,01%), голосовать за Макрона намерены 45%, тогда как около 30% собираются поддержать Ле Пен.

Социолог Селин Браконье отметила, что в день выборов наиболее активны представители групп с высокими или средними доходами, а также избиратели с университетскими дипломами. На этот раз, ожидает исследователь, воздерживаться от голосования будут и в этих группах, чтобы показать свое неприятие двух кандидатов.

Жалоба "Национального фронта"

Ранее предвыборный штаб "Национального фронта" направил жалобу в Национальную комиссию по контролю за избирательной кампанией. В окружении Ле Пен заявили, что серьезные нарушения избирательного права отмечены в ряде регионов.

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Так, в пакетах, полученных избирателями в Савойе, регионе Луаре и некоторых других департаментах, бюллетени кандидата "Национального фронта" были разорваны. Комиссия потребовала от Министерства внутренних дел республики принять все необходимые меры к устранению этих нарушений, чтобы обеспечить честный характер голосования. Эксперты рекомендовали всем получателям поврежденных бюллетеней воспользоваться новыми непосредственно на избирательных участках.

Предвыборное перемирие, наступившее в ночь с пятницы на субботу, призвано оградить избирателей от любого давления команд кандидатов. Правило распространяется и на общение в социальных сетях. Конституционный совет призвал пользователей сетей "воздержаться от какой-либо пропаганды". Категорически возбраняется использовать тексты, изображения или звуковые файлы, чтобы призывать - прямо или косвенно - к голосованию за конкретного кандидата.

Штрафы для нарушителей

По словам председателя Национальной комиссии по контролю за избирательной кампанией Жан-Марка Сове, нарушения "электоральной тишины" будут наказываться штрафом в 3750 евро. Он отметил, что категорически запрещается "распространение в социальных сетях данных опросов, опубликованных иностранными СМИ".

Это же касается "раскрытия частичных результатов выборов, какими бы ни были способы распространения такой информации". Нарушение карается штрафом в 75000 евро.

В связи с террористической угрозой во Франции с осени 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Министр внутренних дел Маттиас Фекль сообщил, что префектам полиции даны дополнительные указания для проведения голосования в условиях максимальной безопасности.

Для поддержания порядка привлечены 50 тысяч сотрудников полиции и жандармерии и 7 тысяч военнослужащих. После выборов силам правопорядка придется обеспечивать проведение демонстраций и митингов, отметили в МВД.

Полномочия Олланда истекают 14 мая

Как напоминают СМИ, полномочия Олланда истекают 14 мая в полночь. К этому времени должна состояться церемония передача власти, за которой последует формирование нового правительства.

Ле Пен уже предупредила, что в случае избрания на пост президента она поручит формирование кабинета министров своему политическому союзнику на этих выборах, лидеру движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяну.

Что касается основателя движения "На марше", то своих планов на этот счет он пока не раскрыл.

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