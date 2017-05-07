Трамп решил не оставаться в Нью-Йорке из-за дорогостоящего пребывания в мегаполисе

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ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп решил не останавливаться в Нью-Йорке, а направиться в Бедминстер (штат Нью-Джерси) из-за дорогостоящего пребывания в крупнейшем мегаполисе США. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
The reason I am staying in Bedminster, N. J., a beautiful community, is that staying in NYC is much more expensive and disruptive. Meetings!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2017 г.
"Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере (штат Нью-Джерси), в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже и создает больше неудобств", - подчеркнул Трамп. Он также указал, что речь, в частности, идет о проведении встреч в мегаполисе.
Глава государства в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом. После этого Трамп отправился в Бедминстер, расположенный в 65 километрах к западу от Нью-Йорка, где ему с 2004 года принадлежит элитный гольф-клуб. Американский лидер остановился в построенном в 1939 году на берегу озера особняке.